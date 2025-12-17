Прокуратура Акмолинской области добилась возврата государству земель лесного фонда общей кадастровой стоимостью 2,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Речь идет о 10 участках, которые находились в пользовании лесопользователей Аккольского района, но фактически не использовались по целевому назначению.

Как установили прокуроры в ходе анализа соблюдения требований лесного законодательства, арендаторы не развивали на этих территориях оздоровительные, рекреационные, туристические и спортивные объекты, ради которых участки ранее предоставлялись.

По итогам принятых мер прокурорского реагирования земли были изъяты и возвращены в государственную собственность. В дальнейшем участки планируется предоставить потенциальным инвесторам для реализации проектов в сфере туризма и развития туристического кластера в регионе.

В прокуратуре отметили, что работа по выявлению нарушений в сфере использования земель лесного фонда и вовлечению их в экономический оборот будет продолжена.