У акмолинских лесопользователей изъяли участки на 2,2 млрд тенге
Прокуратура Акмолинской области добилась возврата государству земель лесного фонда общей кадастровой стоимостью 2,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Речь идет о 10 участках, которые находились в пользовании лесопользователей Аккольского района, но фактически не использовались по целевому назначению.
Как установили прокуроры в ходе анализа соблюдения требований лесного законодательства, арендаторы не развивали на этих территориях оздоровительные, рекреационные, туристические и спортивные объекты, ради которых участки ранее предоставлялись.
По итогам принятых мер прокурорского реагирования земли были изъяты и возвращены в государственную собственность. В дальнейшем участки планируется предоставить потенциальным инвесторам для реализации проектов в сфере туризма и развития туристического кластера в регионе.
В прокуратуре отметили, что работа по выявлению нарушений в сфере использования земель лесного фонда и вовлечению их в экономический оборот будет продолжена.
