В Министерстве обороны Казахстана появится новое структурное подразделение — Управление искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на своей странице в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

"Управление ИИ создаётся в рамках поручения Верховного главнокомандующего, нашего Президента. Вновь назначенный Министр обороны Косанов полностью поддерживает инициативы по развитию ИИ в Армии. Более того — требует их акселерации. ИИ в Армии — это не оксюморон", — написал Ахмедиев.

По его словам, разработка и внедрение проектов в сфере ИИ уже ведётся, а сейчас появилась необходимость выделить отдельное подразделение, которое займётся этим направлением на постоянной основе. Он пообещал позднее раскрыть детали реализованных на сегодня проектов.

Ахмедиев также отметил, что формирует команду для нового управления, предлагая кандидатам "достойную зарплату, мощный соцпакет и различные плюшки армии".