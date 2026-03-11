У «Астана Опера» появилась еще одна сцена в Астане. Она расположена во Дворце мира и согласия, передает BAQ.KZ.

Открытие нового творческого адреса официально состоится в эту субботу, 14 марта.

– Запуск еще одной площадки стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры и информации РК, акимата города и партнерскому взаимодействию театра с Дворцом Мира и Согласия. Это безусловное расширение географии, но главное – стратегический шаг в развитии главного театра страны. Это позволит нам быть еще ближе к зрителю, активнее популяризировать огромный пласт мирового музыкального искусства, в том числе и национального, а также открывать новые возможности как для артистов, так и для публики. Мы создаем дальнейшее развитие расширения культурной среды, – подчеркнул директор «Астана Опера» Александр Совостьянов.

Директор Дворца Мира и Согласия Нарима Мухамбеталина отметила, что он всегда открыт для постановок, отвечающих взыскательному вкусу жителей и гостей столицы.

– Уверены, что наше сотрудничество с театром «Астана Опера» внесет значительный вклад в развитие классического искусства столицы, – сказала она.

Первыми представлениями на новой площадке станут одноактные балеты «Шопениана» М. Фокина и «Сколько длится сейчас?». Дирижерским пультом будет управлять Руслан Баймурзин.

В "Астана Опера" отмечают, что открытие новой локации значительно расширит возможности театра. Будет увеличено количество мероприятий, форматов и программ. В перспективе здесь будут проходить балетные и оперные спектакли, гала-концерты, специальные проекты и образовательные инициативы, направленные на приобщение к классическому искусству новых зрителей.