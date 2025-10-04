У берегов Флориды нашли сокровища испанской короны
Монеты пролежали на дне океана более 300 лет
У побережья Флориды группа дайверов обнаружила золотые и серебряные монеты, затонувшие вместе с испанскими кораблями более трёх столетий назад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
По данным компании 1715 Fleet – Queens Jewels, занимающейся поиском затонувших судов, стоимость найденных артефактов оценивается примерно в миллион долларов.
Сокровища находились на борту испанского галеона, который вместе с другими судами потерпел крушение 31 июля 1715 года во время мощного урагана. Флотилия перевозила в Испанию золото, серебро и драгоценные камни из колоний Нового света. Тогда погибли сотни моряков, а богатства короны ушли на дно океана.
Эксперты отмечают, что найденные монеты хорошо сохранились: на многих из них чётко видны даты чеканки и символы монетных дворов.
