У берегов Индонезии загорелся паром: есть погибшие
В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту.
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
109Фото: Pixabay.com
У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром под названием Barselona VA с 280 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на The U.S. Sun.
Согласно информации, несколько десятков людей, предположительно, оказались в огненной ловушке. По данным издания, на борту началась паника после того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым. В соцсетях распространилось видео, на котором пассажиры кричат и просят о помощи, некоторые прыгают за борт.
По предварительным данным, в результате инцидента погибло по меньшей мере три человека. 150 пассажиров удалось эвакуировать, судьба примерно 130 человек пока неизвестна.
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