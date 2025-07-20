У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром под названием Barselona VA с 280 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на The U.S. Sun.

Согласно информации, несколько десятков людей, предположительно, оказались в огненной ловушке. По данным издания, на борту началась паника после того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым. В соцсетях распространилось видео, на котором пассажиры кричат и просят о помощи, некоторые прыгают за борт.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло по меньшей мере три человека. 150 пассажиров удалось эвакуировать, судьба примерно 130 человек пока неизвестна.