У берегов Измира задержали 39 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции задержала у побережья провинции Измир 39 нелегальных мигрантов и предполагаемого организатора их незаконной перевозки.

19 Июля 2026, 16:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
TRT Haber 19 Июля 2026, 16:17
19 Июля 2026, 16:17
108
Фото: TRT Haber

У побережья турецкой провинции Измир в Эгейском море сотрудники береговой охраны провели операцию по пресечению незаконной миграции, сообщает TRT Haber.

По данным ведомства, группу мигрантов удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата. В ходе операции были задержаны 39 человек, незаконно пытавшихся пересечь границу, а также один подозреваемый в организации их нелегальной перевозки.

После задержания мигрантов передали в Миграционное управление Турции, а в отношении предполагаемого организатора продолжаются процессуальные действия.

Самое читаемое

Наверх