У берегов Измира задержали 39 нелегальных мигрантов

У побережья турецкой провинции Измир в Эгейском море сотрудники береговой охраны провели операцию по пресечению незаконной миграции, сообщает TRT Haber.

По данным ведомства, группу мигрантов удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата. В ходе операции были задержаны 39 человек, незаконно пытавшихся пересечь границу, а также один подозреваемый в организации их нелегальной перевозки.

После задержания мигрантов передали в Миграционное управление Турции, а в отношении предполагаемого организатора продолжаются процессуальные действия.