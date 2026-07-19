У берегов Измира задержали 39 нелегальных мигрантов
Береговая охрана Турции задержала у побережья провинции Измир 39 нелегальных мигрантов и предполагаемого организатора их незаконной перевозки.
19 Июля 2026, 16:17
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19 Июля 2026, 16:1719 Июля 2026, 16:17
108Фото: TRT Haber
У побережья турецкой провинции Измир в Эгейском море сотрудники береговой охраны провели операцию по пресечению незаконной миграции, сообщает TRT Haber.
По данным ведомства, группу мигрантов удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата. В ходе операции были задержаны 39 человек, незаконно пытавшихся пересечь границу, а также один подозреваемый в организации их нелегальной перевозки.
После задержания мигрантов передали в Миграционное управление Турции, а в отношении предполагаемого организатора продолжаются процессуальные действия.
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