Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), фактическая магнитуда подземного толчка могла достигать 7,7.

"Землетрясение произошло 13 сентября 2025 года в 14:37 по камчатскому времени. Эпицентр находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 47 км", - говорится в сообщении.

Интенсивность сотрясений в краевом центре оценивается до шести баллов. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. По данным корреспондента РИА Новости, толчки ощутили многие жители Петропавловска — люди покидали дома, офисы и торговые центры.

Напомним, 30 июля Камчатка пережила сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,7, в результате которого регион сместился на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с последствиями катастрофического землетрясения в японском Тохоку в 2011 году.