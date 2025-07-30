В МИРЕ: США готовятся к визиту лидера КНР, Британия признает Палестину, Тихий океан в тревоге из-за цунами
Что произошло в мире за сутки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США угрожают Индии пошлинами до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере 20–25% на товары из Индии, если страны не достигнут торгового соглашения. Он отметил, что Индия уже вводила более высокие пошлины на американский экспорт, чем большинство стран.
Текущая приостановка 26‑процентных пошлин истекает 1 августа.
Алассан Уаттара выдвигается на 4-й президентский срок
Фото: Shutterstock/FOTODOM/ BOULENGER Xavier
83-летний глава Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара официально заявил о намерении баллотироваться на четвёртый срок. Он занимает свой пост с 2010 года, и новые выборы пройдут 25 октября.
Землетрясение магнитудой 8.7–8.8 на Камчатке вызвало цепь эвакуаций
Reuters
На Камчатке произошло мощнейшее землетрясение (8.7–8.8 балла), после которого в России, Японии, США (включая Гавайи и западное побережье), Канаде, Австралии и других странах Тихоокеанского региона были объявлены предупреждения о цунами. В районе Курильских островов волны достигали 3–4 метров, в Японии — до 1 м.
Эвакуации проведены более чем для 900 тысяч человек, серьёзных разрушений и погибших не зафиксировано — только травмы, связанные с паникой и обрушением зданий в Петропавловске-Камчатском.
Великобритания готова признать Палестину
Dan Kitwood/Getty Images
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна намерена признать палестинское государство на сессии ООН в сентябре, если Израиль не выполнит ряд условий: прекращение огня, гарантии доступа гуманитарной помощи, отказ от аннексий и поддержка концепции "двух государств".
Трамп прогнозирует визит Си Цзиньпина в США
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что китайской лидер Си Цзиньпин, скорее всего, посетит Соединённые Штаты, а американская делегация может побывать в Китае уже до конца года. Даты пока обговариваются.
Самое читаемое
- Анкара встречает Токаева: улицы города украсили баннерами в честь президента Казахстана
- Из Байконура – в Ла Скала: оперная певица Айгерим Алтынбек раскрыла секрет своего успеха
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": для пострадавших бизнесменов нашли новое место торговли
- В суде озвучили причину покушения на замакима Шымкента
- Итоги визита Токаева в Турцию: братство, энергетика и геополитика на новом уровне