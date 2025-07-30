BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США угрожают Индии пошлинами до 25%

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере 20–25% на товары из Индии, если страны не достигнут торгового соглашения. Он отметил, что Индия уже вводила более высокие пошлины на американский экспорт, чем большинство стран.

Текущая приостановка 26‑процентных пошлин истекает 1 августа.

Алассан Уаттара выдвигается на 4-й президентский срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM/ BOULENGER Xavier

83-летний глава Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара официально заявил о намерении баллотироваться на четвёртый срок. Он занимает свой пост с 2010 года, и новые выборы пройдут 25 октября.

Землетрясение магнитудой 8.7–8.8 на Камчатке вызвало цепь эвакуаций

Reuters

На Камчатке произошло мощнейшее землетрясение (8.7–8.8 балла), после которого в России, Японии, США (включая Гавайи и западное побережье), Канаде, Австралии и других странах Тихоокеанского региона были объявлены предупреждения о цунами. В районе Курильских островов волны достигали 3–4 метров, в Японии — до 1 м.

Эвакуации проведены более чем для 900 тысяч человек, серьёзных разрушений и погибших не зафиксировано — только травмы, связанные с паникой и обрушением зданий в Петропавловске-Камчатском.

Великобритания готова признать Палестину

Dan Kitwood/Getty Images

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна намерена признать палестинское государство на сессии ООН в сентябре, если Израиль не выполнит ряд условий: прекращение огня, гарантии доступа гуманитарной помощи, отказ от аннексий и поддержка концепции "двух государств".

Трамп прогнозирует визит Си Цзиньпина в США

Фото: Damir Sagolj / Reuters



Президент США Дональд Трамп сообщил, что китайской лидер Си Цзиньпин, скорее всего, посетит Соединённые Штаты, а американская делегация может побывать в Китае уже до конца года. Даты пока обговариваются.