У берегов Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,5
Подземные толчки магнитудой 3,5 были зарегистрированы 17 июня, эпицентр находился примерно в 577 километрах от Актау.
Сегодня 2026, 16:27
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Сегодня 2026, 16:27Сегодня 2026, 16:27
76Фото: Freepik.com
В Каспийском море вновь зарегистрировали землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки произошли 17 июня в 12:53 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,5. Очаг располагался на глубине 18 километров. Координаты гипоцентра – 38°35′24″ северной широты и 49°33′0″ восточной долготы.
По информации сейсмологов, эпицентр находился примерно в 577 километрах от Актау.
Это уже 34-е землетрясение, зарегистрированное в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущие подземные толчки были зафиксированы на прошлой неделе.
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