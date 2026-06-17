В Каспийском море вновь зарегистрировали землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки произошли 17 июня в 12:53 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,5. Очаг располагался на глубине 18 километров. Координаты гипоцентра – 38°35′24″ северной широты и 49°33′0″ восточной долготы.

По информации сейсмологов, эпицентр находился примерно в 577 километрах от Актау.

Это уже 34-е землетрясение, зарегистрированное в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущие подземные толчки были зафиксированы на прошлой неделе.

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