У берегов Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя
Из-за сильного разложения туши животного специалисты не смогли взять материалы на экспертизу
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В селе Баутино Мангистауской области на побережье Каспийского моря вновь нашли мертвого тюленя. Информацию об инциденте подтвердили в Службе по охране животного мира регионального управления рыбного хозяйства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Сигнал о находке поступил 10 июля на номер экстренной службы "102". На место происшествия выехали сотрудники Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области.
"Инцидент произошел в районе пляжа села Баутино, примерно в 300 метрах от воды. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб оказалось невозможным. Туша передана коммунальным службам для утилизации на полигоне", - проинформировали в ведомстве.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай гибели каспийских тюленей. В конце июня мертвых животных находили в Актау - в районе "Самал-1" и в 14-м микрорайоне.
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