Паром с сотнями людей перевернулся у берегов Кипра
30 Августа 2026, 22:13
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30 Августа 2026, 22:1330 Августа 2026, 22:13
93Фото: Bild
Пассажирский паром с 267 людьми на борту перевернулся у северного побережья Кипра. По предварительным данным, судно начало набирать воду примерно в шести километрах от Кирении. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. После аварии люди оказались в воде.
По словам мэра Кирении Мурата Шенкуля, спасены как минимум 159 человек. Паром следовал из Кирении в турецкий порт Ташуджу. К месту происшествия направили катера береговой охраны, военный спасательный вертолет и другие суда. На опубликованных кадрах видно перевернувшееся судно и пассажиров в спасательных жилетах, которые держатся за его корпус.
Причины аварии пока неизвестны. Спасательная операция продолжается.
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