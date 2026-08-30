Паром с сотнями людей перевернулся у берегов Кипра

Пассажирский паром с 267 людьми на борту перевернулся у северного побережья Кипра. По предварительным данным, судно начало набирать воду примерно в шести километрах от Кирении. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. После аварии люди оказались в воде.

По словам мэра Кирении Мурата Шенкуля, спасены как минимум 159 человек. Паром следовал из Кирении в турецкий порт Ташуджу. К месту происшествия направили катера береговой охраны, военный спасательный вертолет и другие суда. На опубликованных кадрах видно перевернувшееся судно и пассажиров в спасательных жилетах, которые держатся за его корпус.

Причины аварии пока неизвестны. Спасательная операция продолжается.