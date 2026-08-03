У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
3 Августа 2026, 04:23
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3 Августа 2026, 04:233 Августа 2026, 04:23
36Фото: Ministry of Emergency Situations RA
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Северного острова Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, эпицентр находился в районе населенного пункта Хикс-Бей в регионе Гисборн.
Очаг залегал на глубине около 53 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее подземные толчки были зафиксированы у побережья японского острова Хоккайдо и на востоке Перу. В обоих случаях угрозу цунами не объявляли.
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