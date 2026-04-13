В Аравийском море у берегов Пакинстана совершено нападение на катер береговой охраны, в результате чего погибли трое сотрудников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.Инцидент произошел в воскресенье в прибрежной зоне недалеко от границы Пакистана с Ираном.

По данным источников в полиции и разведке, катер выполнял плановое патрулирование, когда вооруженные лица открыли по нему огонь. В результате атаки трое находившихся на борту сотрудников погибли.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". В заявлении группировки отмечается, что атака в морской акватории стала "новым этапом" в ее стратегии после операций на суше.

Отмечается, что это первое нападение на патрульный катер береговой охраны Пакистана в Аравийском море. Инцидент произошел на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в провинции Белуджистан, где боевики регулярно атакуют силовиков и объекты инфраструктуры.