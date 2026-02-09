У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
В результате образовалось мазутное пятно.
Сегодня, 02:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
110Фото: Report
Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно.
В публикации отмечается, что корабль Sealloyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы затонул в близи острова Ко Кео Ной.
Из 290 морских контейнеров 14 содержат опасные вещества. Большая часть из них затонула вместе с судном, часть контейнеров находится на плаву в районе катастрофы.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Число жертв снегопадов в Японии с 20 января выросло до 45