Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно.

В публикации отмечается, что корабль Sealloyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы затонул в близи острова Ко Кео Ной.

Из 290 морских контейнеров 14 содержат опасные вещества. Большая часть из них затонула вместе с судном, часть контейнеров находится на плаву в районе катастрофы.