У берегов Турции загорелся катер с 16 пассажирами
Люди прыгали в воду, чтобы спастись.
Сегодня, 05:29
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Сегодня, 05:29Сегодня, 05:29
36Фото: Haberler Global
У берегов турецкого острова Кыналыада в Мраморном море произошёл пожар на лодке с 16 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Haberler Global. Пламя вспыхнуло внезапно и стремительно охватило судно, вынудив пассажиров прыгнуть в воду.
По информации издания, на помощь оперативно прибыли экипажи командования береговой охраны и службы безопасности побережья. Все 16 человек были эвакуированы из воды и доставлены на борта спасательных катеров. Никто не пострадал.
Пожарные расчёты продолжили тушение на месте происшествия. Причины возгорания пока неизвестны, проводится расследование.
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