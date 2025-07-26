У берегов турецкого острова Кыналыада в Мраморном море произошёл пожар на лодке с 16 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Haberler Global. Пламя вспыхнуло внезапно и стремительно охватило судно, вынудив пассажиров прыгнуть в воду.

По информации издания, на помощь оперативно прибыли экипажи командования береговой охраны и службы безопасности побережья. Все 16 человек были эвакуированы из воды и доставлены на борта спасательных катеров. Никто не пострадал.

Пожарные расчёты продолжили тушение на месте происшествия. Причины возгорания пока неизвестны, проводится расследование.