  • 26 Июля, 05:40

У берегов Турции загорелся катер с 16 пассажирами

Люди прыгали в воду, чтобы спастись.

Сегодня, 05:29
АВТОР
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Haberler Global Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29
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Фото: Haberler Global

У берегов турецкого острова Кыналыада в Мраморном море произошёл пожар на лодке с 16 людьми на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Haberler Global. Пламя вспыхнуло внезапно и стремительно охватило судно, вынудив пассажиров прыгнуть в воду.

По информации издания, на помощь оперативно прибыли экипажи командования береговой охраны и службы безопасности побережья. Все 16 человек были эвакуированы из воды и доставлены на борта спасательных катеров. Никто не пострадал.

Пожарные расчёты продолжили тушение на месте происшествия. Причины возгорания пока неизвестны, проводится расследование.

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