У берегов Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,5, передает BAQ.KZ.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к северо-востоку от города Кагосима. Здесь проживают более 550 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 37 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.