У берегов Японии произошло землетрясение в 5,5 баллов
Угроза цунами не объявлялась.
Сегодня, 12:11
102Фото: Pixabay.com
У берегов Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,5, передает BAQ.KZ.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к северо-востоку от города Кагосима. Здесь проживают более 550 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 37 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
