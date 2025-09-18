У экс-президента Бразилии Жаира Болсонару выявили плоскоклеточную карциному - один из типов рака кожи. Об этом сообщил его лечащий врач Клаудио Биролини, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По словам медика, из семи подозрительных образований два оказались злокачественными. Опухоли обнаружены в области грудной клетки и на руке.

"Это не самый лёгкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но всё же тип рака кожи, который может иметь серьёзные последствия", - отметил Биролини.

Диагноз подтвердили в ходе обследования при последней госпитализации политика.