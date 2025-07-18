У президента США Дональда Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. Об этом говорится в служебной записке врача Шона Барбабеллы, опубликованной Белым домом, передаёт BAQ.KZ.

Сообщается, что в последние недели Трамп отметил легкий отек в области голеней, после чего прошел комплексное медицинское обследование, включая двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей.

"Обнаружена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и широко распространенное состояние, особенно среди людей старше 70 лет", — уточнил врач.

Медики подчеркнули, что не было выявлено признаков тромбоза глубоких вен, артериальных заболеваний, сердечной недостаточности или нарушений функции почек.

Также в записке объясняется появление незначительных синяков на тыльной стороне ладони Трампа. Это связывают с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и регулярного приема аспирина, который применяется в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.