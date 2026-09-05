У двух электроподстанций в Германии обнаружили взрывные устройства
Полиция расследует возможную серию диверсий на объектах энергетической инфраструктуры.
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В районе Герлица федеральной земли Саксония у двух электроподстанций обнаружили взрывные устройства. Инцидент вызвал опасения по поводу возможных новых диверсий.
Как сообщает BILD, опасные устройства были найдены возле воздушных линий электропередачи. Подстанции расположены недалеко от границы с Бранденбургом, в районе Лужицкого угольного бассейна, где энергетическая компания LEAG добывает бурый уголь для производства электроэнергии, в том числе на электростанциях Яншвальде и Боксберг.
По данным издания, 2 сентября похожие на ракеты устройства обнаружили на одной из подстанций в Бранденбурге, примерно в 50 километрах от места нового происшествия. Тогда в результате инцидента были повреждены линии электропередачи.
Еще один случай произошел на подстанции недалеко от Бергхайма, расположенного вблизи Кёльна.
Полиция Германии проводит расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.
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