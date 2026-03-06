Аккредитация иностранных журналистов для освещения республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан продолжается, передает BAQ.kz.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что заявки принимаются до 12:00 10 марта по времени Астаны. Документы необходимо направить на электронную почту: mfakzaccreditation@gmail.com с темой письма "Referendum2026".

По вопросам аккредитации обращаться по телефону: +7 (7172) 72-00-16.

Документы, необходимые для аккредитации:

- письмо от главного редактора с просьбой об аккредитации журналиста;

- копия действительного заграничного паспорта журналиста;

- заполненные анкета и форма аккредитации;

- электронная фотография журналиста (3х4 см);

- краткая биография журналиста;

- справочная информация о СМИ.

Согласно законодательству Казахстана иностранные журналисты могут осуществлять свою профессиональную деятельность на территории страны только при наличии постоянной или временной аккредитации, выданной Министерством иностранных дел РК.

Представители иностранных СМИ могут сопровождаться одним переводчиком при предъявлении документа, подтверждающего личность последнего.