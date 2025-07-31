У Камчатки произошло повторное землетрясение
За одну ночь сейсмологи зафиксировали более 200 повторных подземных колебаний.
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
63Фото: media.kpfu.ru
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в Тихом океане у берегов Камчатки после мощных подземных толков 30 июля, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Telegram Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр находился в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,4 км.
За минувшую ночь сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков.
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