  • 31 Июля, 13:26

У Камчатки произошло повторное землетрясение

За одну ночь сейсмологи зафиксировали более 200 повторных подземных колебаний.

Сегодня, 11:53
АВТОР
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media.kpfu.ru Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
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Фото: media.kpfu.ru

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в Тихом океане у берегов Камчатки после мощных подземных толков 30 июля, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Telegram Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр находился в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,4 км.

За минувшую ночь сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков.

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