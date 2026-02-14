Вопрос увеличения поголовья скота и повышения его продуктивности остаётся одним из ключевых для казахстанского агропромышленного комплекса. При наличии значительных пастбищных ресурсов и кормовой базы страна пока не использует этот потенциал в полной мере. Такое мнение в кулуарах форума Dala.Camp 2026 высказал вице-президент Jarvis (США), компании, работающей в сфере мясопереработки и откормочного животноводства Джон Лонг, передает BAQ.KZ.

По его оценке, у Казахстана есть фундаментальные преимущества для наращивания производства.

«У вас есть всё необходимое: корм, земля, опытные специалисты в откорме и мясопереработке. Потенциал для увеличения поголовья значительно выше текущего уровня. Возможно, не хватает координации и системной организации процессов», — отметил Лонг.

Эксперт привёл пример практического подхода, который применяется на предприятиях, где он работает.

«Мы управляем собственным откормочным комплексом на 12 000 голов Angus. Среднесуточный привес составляет 1,5 килограмма на голову. Мы не консультанты “по книге” — мы работаем на собственной базе и можем обучать, исходя из практики», — подчеркнул он.

По словам Лонга, эффективная модель включает полный цикл — от выращивания кормов до откорма. Для обеспечения стада используется около 10 000 гектаров пастбищ и посевов кукурузы. Такой подход позволяет контролировать себестоимость и управлять качеством конечной продукции.

Отдельное внимание эксперт уделил экспортным возможностям.

«При правильной организации Казахстан способен не только увеличить объёмы производства, но и выйти на более активные поставки на внешние рынки, включая Китай. Ресурсы для этого есть», — заявил он.

Джон Лонг также отметил, что регулярно посещает Казахстан и взаимодействует с представителями отрасли.

«Мы ведём диалог с участниками рынка, обмениваемся опытом, анализируем представленные на форуме материалы. Важно понять, какие решения можно адаптировать для повышения продуктивности и увеличения убойных весов», — добавил он.

По мнению эксперта, при системной работе Казахстан способен существенно нарастить производство говядины, усилив свои позиции как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях.