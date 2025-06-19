"У Казахстана нет врагов" — Ашимбаев о политике Токаева
Казахстан выбрал путь этнокультурного единства.
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Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в авторской статье отметил, что страна успешно реализует внешнеполитический курс, направленный на стабильность и многовекторность, передаёт BAQ.KZ.
"Благодаря продуманным и системным шагам Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева у нас хорошие позиции. Мы по-прежнему остаемся большим островом стабильности в окружающем штормовом море. У нас нет врагов, мы дружим со всеми, сохраняя и отстаивая свою точку зрения и интересы. Мы все увереннее заявляем о себе как о важном логистическом звене на новом Шелковом пути между Восточной Азией и Европой. В окружении геополитических гигантов — России, Китая и Глобального Юга — мы не просто сохраняем свое лицо, но и развиваемся в значимую региональную силу. С этой точки зрения принципиально важен статус Казахстана как средней державы, придерживающейся политики мульти¬латерализма за пределами политических лагерей. “Раньше считалось, что Казахстан в центре периферии. Теперь он находится в центре всего” — так летом 2024 года отреагировал на этот поворот внешнеполитического курса Жозеп Боррель, на тот момент Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности".
Ашимбаев также подчеркнул, что Казахстану удалось избежать кризиса идентичности, охватившего многие страны мира, и выбрать путь устойчивого этнокультурного развития.
"В отличие от многих других стран Казахстан нашел свой выход из кризиса идентичности, который охватил весь мир. В то время как во многих государствах, включая мировые державы, реакцией на него стал регресс, откат в прошлое в виде роста этнического национализма и ксенофобии, популярности правого радикализма и обособления в региональных и национальных нишах, Казахстан стремится в будущее — к национальному возрождению через внутреннюю этнокультурную интеграцию, без ущемления чьих-либо прав и избегая ассимилирующих практик".
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