Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в авторской статье отметил, что страна успешно реализует внешнеполитический курс, направленный на стабильность и многовекторность, передаёт BAQ.KZ.

"Благодаря продуманным и системным шагам Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева у нас хорошие позиции. Мы по-прежнему остаемся большим островом стабильности в окружающем штормовом море. У нас нет врагов, мы дружим со всеми, сохраняя и отстаивая свою точку зрения и интересы. Мы все увереннее заявляем о себе как о важном логистическом звене на новом Шелковом пути между Восточной Азией и Европой. В окружении геополитических гигантов — России, Китая и Глобального Юга — мы не просто сохраняем свое лицо, но и развиваемся в значимую региональную силу. С этой точки зрения принципиально важен статус Казахстана как средней державы, придерживающейся политики мульти¬латерализма за пределами политических лагерей. “Раньше считалось, что Казахстан в центре периферии. Теперь он находится в центре всего” — так летом 2024 года отреагировал на этот поворот внешнеполитического курса Жозеп Боррель, на тот момент Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности".