Основатель первого фонда для талантливых детей "Томирис" Жанна Ахметова в своих социальных сетях высказалась о финансовых возможностях казахстанцев, росте туризма, приобретении жилья и потребительских приоритетах, отметив, что экономическая ситуация в стране позволяет комфортно жить при разумном подходе к расходам, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, в Казахстане зафиксирован значительный рост внутреннего и зарубежного туризма.

"Внутренний туризм в стране вырос почти на 40%, зарубежные поездки — втрое, авиакомпании перевезли более 14 миллионов пассажиров, а спрос на такси поднялся на 35%. Самолёты битком забиты, подтверждаю. Но все ноют, что билеты дорогие. Летят на высоте 10 тысяч километров над землёй и ноют", — заявила Ахметова.

Она также подчеркнула рост числа владельцев недвижимости в стране за последние годы.

"Количество владельцев жилья с 2020 по 2024 год увеличилось более чем на миллион человек. Вот такие “тяжёлые времена” в Казахстане. Безмерно рада тому, что люди приобретают своё жильё. Нет ничего лучше своего угла, своего Дома. Желаю всем обрести дом своей мечты, квартиру своих грёз", — отметила она.

Жанна Ахметова считает, что приведённые цифры свидетельствуют о наличии реальных возможностей для финансового роста и развития.

"Все эти цифры говорят простую вещь — возможности есть. Просто приоритеты у людей разные. Кто-то вкладывается в путешествия, отдых и новомодную технику, кто-то — в накопления и долгосрочные цели", — сказала она.

При этом она раскритиковала людей, которые, по её мнению, принимают финансово рискованные решения.

"А кто-то, к сожалению, делает ставки или вбухивает всё в пирамиды, надеясь на быстрый куш. Проиграв, идут в оппозиционеры, рассказывая, как всё плохо в нашей стране. Но про бессонные ночи в казино ни слова — секрет фирмы", — добавила Ахметова.

По её словам, сегодня в Казахстане и за его пределами существует множество возможностей для самостоятельного заработка и инвестирования.

"Сегодня у нас есть невероятное количество возможностей для самофинансирования. Китай открыт, в интернете каждый день рождаются новые миллионеры. Одни системно копят, инвестируют, ищут точки роста, берут дополнительные проекты и подработки, а другие не могут вылезти из бесконечных кредитов, стараясь соответствовать образу “успешной” жизни", — отметила она.

Отдельно Ахметова высказалась о культуре потребления и стремлении к демонстративному благополучию.

"Айфон в кредит, чтобы соответствовать — вот наша реальность. В конечном счёте каждый сам решает, как распоряжаться своими финансами", — сказала она.

Она подчеркнула, что, по её мнению, экономическая ситуация в стране позволяет жить стабильно при разумном подходе к доходам и расходам.

"Экономическая ситуация в стране позволяет спокойно и комфортно жить, если соизмерять желания с возможностями. А восприятие бедности часто формируется не объективными фактами, а безрассудными решениями и постоянным сравнением себя с картинками из социальных сетей", — заявила Ахметова.

В завершение она призвала казахстанцев к финансовой осознанности, развитию и благодарности.