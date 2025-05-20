Владельцы домашних животных в Казахстане теперь могут получить цифровой паспорт своих питомцев прямо в мобильном приложении eGov mobile, передает BAQ.KZ. Новый сервис стал доступен в разделе "Цифровые документы" и позволяет быстро получить полную информацию о животном без необходимости носить бумажные справки.

Все данные поступают из Единой базы учета домашних животных Taban. В цифровом паспорте отображается кличка, порода, окрас, дата рождения, особые приметы, сведения о чипировании, стерилизации, вакцинации, а также адрес регистрации животного и информация о владельце — его ИИН и ФИО.

По сути, это персональная "удостоверяющая" система для кошек, собак и других питомцев, которая делает учёт и уход за ними более удобным, прозрачным и современным