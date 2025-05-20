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У казахстанцев появился цифровой паспорт для домашних питомцев в eGov mobile

Новый сервис стал доступен в разделе "Цифровые документы".

Вчера, 19:35
АВТОР
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stn-realty.ru Вчера, 19:35
Вчера, 19:35
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Фото: stn-realty.ru

Владельцы домашних животных в Казахстане теперь могут получить цифровой паспорт своих питомцев прямо в мобильном приложении eGov mobile, передает BAQ.KZ. Новый сервис стал доступен в разделе "Цифровые документы" и позволяет быстро получить полную информацию о животном без необходимости носить бумажные справки.

Все данные поступают из Единой базы учета домашних животных Taban. В цифровом паспорте отображается кличка, порода, окрас, дата рождения, особые приметы, сведения о чипировании, стерилизации, вакцинации, а также адрес регистрации животного и информация о владельце — его ИИН и ФИО.

По сути, это персональная "удостоверяющая" система для кошек, собак и других питомцев, которая делает учёт и уход за ними более удобным, прозрачным и современным

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