В новом городском парке на территории кампуса Nazarbayev University посадили 500 деревьев. У каждого саженца теперь есть цифровой паспорт, по QR-коду можно будет следить, как оно растет. Акцию провели 18 ноября в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», фоторепортаж с нее подготовил корреспондент BAQ.KZ.

Деревья сажали студенты, преподаватели, жители города и молодые семьи. До этого в парке уже росли около 4 500 деревьев.

В цифровом паспорте хранится информация о самом дереве и о человеке, который его посадил. Через QR-код планируют отслеживать состояние саженца и то, как быстро он растет. Так за деревьями будет проще ухаживать.

Вице-президент Назарбаев Университета Гульмира Канай уверена, что «Таза Қазақстан» рассчитана не на один день.

«Это не просто однодневное мероприятие. Это инициатива, которая будет продолжаться годами и направлена на формирование экологической культуры в нашей стране. Говоря об экологической культуре, мы должны отдавать приоритет молодежи. Потому что именно молодые люди продолжат эти ценности и передадут их следующему поколению», – сказала Гульмира Канай.

По ее словам, с 2019 года университет вместе с другими вузами провел больше 80 экологических акций, а еще реализует проекты в области устойчивого развития.

«Сегодня при поддержке студентов, профессоров и преподавателей мы посадили еще 500 деревьев. Но работа на этом не заканчивается. За каждым деревом нужно ухаживать, поливать его и регулярно следить за его состоянием», – отметила она.

В акции участвовала и молодая семья из Астаны, Куаныш Кобеев и Назым Кайраткызы. Для них посадить дерево вместе стало символическим шагом в будущее.

«У казахов есть хорошая поговорка «Родина начинается с семьи». Инициатива «Таза Қазақстан» и сегодняшняя акция дают возможность оставить следующему поколению чистый, теплый и добрый мир. Для нас посадить дерево всей семьей сегодня очень волнительный и незабываемый момент», – поделился Куаныш Кобеев.

Супруги собираются и дальше следить за своим деревом и ухаживать за ним. QR-код, по их словам, сделал акцию особенной.

«Мы знаем, где растет наше дерево. У него есть QR-код, думаю, это очень интересное и технологичное решение. Будем растить его и ухаживать за ним, как за членом нашей семьи», – сказали молодые супруги.

Организаторы обещают, что за посаженными деревьями будут присматривать и после акции.