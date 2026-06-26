"У каждого свой Эверест": порядка 50 детей из Алматы прошли горную подготовку

Количество чрезвычайных ситуаций в горах увеличилось примерно на 30% на фоне резкого роста числа туристов. Особенно часто в такие ситуации попадают молодые люди, выходящие в горы без специальной подготовки. В связи с этим по инициативе президента Федерации альпинизма Казахстана Нурсултана Шоканова в рамках акции "Таза Қазақстан" запущен масштабный проект "Тау Жүрек: Биік мәдениет". Его цель – обучить 100 тысяч казахстанцев правилам безопасности и культуре поведения в горах.

Как отметил президент Федерации Нурсултан Шоканов, цель проекта – сформировать у граждан базовые навыки безопасного поведения в горах и повысить уровень экологической культуры.

"Горы не прощают легкомыслия. Только за прошлый год спасатели провели более 400 спасательных операций, помощь потребовалась сотням людей, включая детей. Решить проблему только запретами невозможно. Наша задача – научить людей ответственности и подготовке перед выходом в горы", – сказал он.

По словам организаторов, проект стартовал в текущем году. В его рамках около 50 воспитанников детского дома совершили поход к водопаду Бутакты в ущелье Иле-Алатау вместе со специалистами.

Ранее в рамках инициативы основы горной культуры уже освоили около 100 человек.

В программе проекта – обучение навыкам альпинизма, технике безопасности, ориентированию в горах, а также практические занятия под руководством профессиональных инструкторов.

Одним из наставников стал известный казахстанский альпинист Максут Жумаев.

"У каждого человека есть свой Эверест. Это не обязательно самая высокая вершина мира. Главное – уметь ставить цели в жизни. Чтобы достичь их, нужно проявлять настойчивость и верить в свою мечту. Самое важное – не отступать от намеченного и двигаться шаг за шагом", – сказал он.

Участники также прошли маршрут длиной около двух километров, освоили базовые навыки скалолазания, работу со страховочным оборудованием и правила поведения на горных тропах.

Организаторы отмечают, что проект не только обучает безопасности, но и формирует бережное отношение к природе: во время похода дети собирали мусор на маршруте.