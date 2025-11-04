Средняя заработная плата в Казахстане составила 405 416 тенге, увеличившись на 11,3%. В реальном выражении рост составил лишь 2,4%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Интересная тенденция отмечена по гендерному признаку — темпы роста заработка женщин оказались выше, чем у мужчин. За последние пять лет зарплаты женщин выросли на 88,6%, тогда как у мужчин — на 92,6%, однако при этом разрыв в абсолютных суммах постепенно сокращается.

В 2024 году мужчины зарабатывали в среднем 468 914 тенге, женщины — 344 496 тенге.

Среднемесячную зарплату ниже 150 тысяч тенге получали 13,8% работников, а свыше 300 тысяч — более половины (53,7%).

Наибольший рост медианной заработной платы зафиксирован в финансовом и страховом секторе (+31,3%), а также в транспортной отрасли (+24,1%) и сельском хозяйстве (+22,9%).

Наименьший рост отмечен в сфере услуг по проживанию и питанию (+2,7%) и образовании (+5,9%).

В региональном разрезе лидирует Астана, где медианная зарплата выросла на 18%, тогда как наименьший рост показала Мангистауская область (+6,8%).

По данным статистики, наибольшую заработную плату получают казахстанцы в возрасте 35–44 лет (455 070 тенге), а самые низкие доходы — у молодежи до 24 лет (279 875 тенге).