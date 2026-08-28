У Кольсайских озер появится новая парковка

В Кегенском районе Алматинской области продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Для посетителей Кольсайских озер строят новую автомобильную парковку, а в урочище Карасай поэтапно создают туристическую зону стоимостью 1 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Новую парковку у Кольсайских озер частный инвестор строит за собственные средства. Сейчас на участке уже завершили выравнивание площадки. Еще один туристический проект реализуют в урочище Карасай. Там уже инвестировали 200 млн тенге: открыли пункт общественного питания, фотозону, установили качели и оборудовали специальные площадки для обзора ущелья. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд тенге.

Развитие туризма входит в число ключевых направлений для Кегенского района. В целом в 2025–2029 годах здесь планируют реализовать 50 инвестиционных проектов общей стоимостью 201,7 млрд тенге и создать более 600 новых рабочих мест.

Сейчас в районе реализуются семь инвестпроектов на 16,5 млрд тенге. Один из них – современный придорожный комплекс на трассе Алматы – Кеген стоимостью 2,8 млрд тенге. В него войдут гостиница, пункт питания, магазин, АЗС и зарядная станция для электромобилей. Строительство завершено на 80%, открыть комплекс планируют до конца года

ГЭС и переработка сельхозпродукции

В районе также началось строительство нескольких малых гидроэлектростанций. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы на участке будущей дамбы. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд тенге.

Еще два проекта связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В селе Кеген строят завод по глубокой переработке тонкой шерсти мощностью до 2 тыс. тонн в год. Параллельно создается предприятие, способное перерабатывать 30 тонн молока в сутки.

Аким области отметил, что промышленность пока занимает небольшую долю в экономике района: объем промышленного производства Кегенского района составляет лишь 0,7% от областного показателя.

«Район обладает достаточным потенциалом для развития промышленности. В этой связи важно привлекать новые инвестиционные проекты, развивать малый и средний бизнес, наладить производство по переработке сельскохозяйственной продукции», – сказал Марат Султангазиев.

Новые проекты у Кольсая

Отдельное направление связано с туризмом. Частный инвестор строит парковку для посетителей Кольсайских озер. Подготовка и выравнивание площадки уже завершены.

Продолжается и создание туристической зоны в урочище Карасай. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд тенге, из которых 200 млн тенге уже инвестировано. Там открылись пункт питания, фотозона, качели и смотровые площадки.

В этом году также завершили капитальный ремонт 10 километров дороги к озеру Каинды.

С начала года в Кегенский район привлечено 8,1 млрд тенге инвестиций.