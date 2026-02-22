У летучих мышей в Индонезии обнаружены антитела к вирусу Нипах
Вирус поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита.
В ряде провинций Индонезии нашли антитела к вирусу Нипах у летучих мышей. Об это сообщило Министерство здравоохранения Индонезии, передает BAQ.KZ.
"Исследования показали распространенность антител к вирусу Нипах на уровне около 18–30% среди летучих мышей в Медане, Западной и Восточной Яве, а также в Западном Калимантане", - сказали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что у свиней в Индонезии антител к вирусу не нашли.
Ранее стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу.
Напомним, что в январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет.
