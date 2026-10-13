У Луны может появиться единое время: что решают в Версале

Сколько времени на Луне? Пока на этот вопрос нет единого ответа, и с этим хотят покончить. В Версале под Парижем проходит Генеральная конференция по мерам и весам, главный международный форум, где страны договариваются об эталонах. 15 октября там представят проект резолюции о единой эталонной шкале времени для Луны.

Конференцию проводит Международное бюро мер и весов (BIPM). Она идет с 13 по 15 октября во Дворце конгрессов Версаля, председательствует президент Французской академии наук Франсуаза Комб. Делегации могут участвовать как очно, так и онлайн.

Зачем Луне свое время

На Луну собираются сразу несколько стран, а значит, там будут работать аппараты, станции и навигационные системы разных государств. Чтобы они понимали друг друга, нужно общее время. Посчитать его не так просто. Из-за того, что гравитация на Луне слабее, чем на Земле, часы там идут чуть быстрее.

Проект резолюции называется «Об определении международной лунной эталонной шкалы времени и ее привязке к UTC». UTC это всемирное координированное время, по которому сверяют часы на Земле.

Главная идея документа в том, что эталонная шкала времени для Луны должна быть одна. Реализовывать ее на практике могут по-разному, но основа будет общей для всех. Такую формулировку утвердил Международный комитет мер и весов, готовя проект к конференции.

В четверг, 15 октября, конференция целиком посвятит этому теме день. Выступят специалисты по времени, с видеообращениями обратятся космические агентства.

Не только Луна

Лунное время не единственная тема. Из семи проектов резолюций еще два касаются времени на Земле. Один посвящен будущему определению секунды, другой техническим шагам, которые нужны, чтобы шкала UTC шла непрерывно.

Конференция обсудит и цифровизацию мировой метрологии, правила своей работы и бюджет Международного бюро мер и весов на 2028–2031 годы. Голосовать по всем резолюциям будут в конце встречи.

Итоги голосования по лунному времени станут известны 15 октября.