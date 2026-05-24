У медсестры детской больницы Астаны выявили туберкулез

В управлении здравоохранения Астаны прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о сотруднице Городской детской больницы №1, у которой выявили туберкулез.

Как сообщили в ведомстве, заболевание у медицинской сестры обнаружили в апреле 2026 года после обращения за медицинской помощью из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас она проходит лечение в Городском центре фтизиопульмонологии.

По данным управления здравоохранения, во время исполнения служебных обязанностей признаков заболевания у сотрудницы не было. Последнее плановое флюорографическое обследование она проходила в феврале 2026 года, тогда патологий выявлено не было, и медсестра имела допуск к работе.

После подтверждения диагноза в больнице провели санитарно-противоэпидемические мероприятия и определили круг контактных лиц за последние три месяца.

Повторное обследование прошли 39 сотрудников медучреждения, у которых с момента последней флюорографии прошло шесть и более месяцев. По итогам проверки новых случаев заболевания не выявили.

Также сообщается, что в отношении частной клиники, где медсестра проходила флюорографическое обследование, проведут проверку.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что в больнице продолжаются профилактические мероприятия в соответствии с санитарными требованиями.