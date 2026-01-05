В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он прокомментировал активную внешнеполитическую повестку второй половины 2025 года и предположения о его возможной посреднической роли в международных конфликтах, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о плотном графике зарубежных визитов и встреч на высшем уровне, Президент отметил, что плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права.

По его словам, в этот период не только осуществлялись визиты за рубеж, но и Астану посещали руководители влиятельных государств Азии, Европы и Ближнего Востока.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за каждым контактом стояли конкретные практические задачи.

"За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене", — заявил он.

Президент сообщил, что "в ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 миллиардов долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики".

Глава государства отметил особое геополитическое положение страны.

"Находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время", — сказал он.

По его словам, страна "должна иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений".

"Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации", - напомнил Глава государства.

Президент прокомментировал разговоры о возможной посреднической миссии.

"У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран", - заявил он.

Вместе с тем он отметил свое участие в неформальном диалоге.

"Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств", — сказал Президент.

В завершение Глава государства подчеркнул, что не стремится к публичности в подобных вопросах.