Для человека, ставшего жертвой мошенничества, общая статистика не имеет значения - главное для него это утраченные средства. Об этом сообщила руководитель антифрод-центра Национальной платежной корпорации Айнур Измайлова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, основная цель антифрод-центра - предотвращение мошенничества. На сегодняшний день в десятках тысяч случаев средства граждан были возвращены или заблокированы на этапе перевода.

«В таких ситуациях, по сути, можно сказать, что трагедии не произошло - человек не лишился своих денег. Однако подобные положительные результаты не всегда предаются огласке. Напротив, чаще обсуждаются случаи, когда ущерб уже нанесен», - отметила она.

По словам Измайловой, на сегодняшний день с помощью антифрод-центра возвращено более 500 млн тенге. Это конкретный результат совместной работы с правоохранительными органами. При этом она подчеркнула, что успешное разрешение таких дел во многом зависит от своевременного предоставления информации, оперативного запуска системы и типа мошеннической схемы. Если гражданин обращается спустя несколько дней или недель, установить цепочку движения средств становится значительно сложнее.

Поэтому важно, чтобы люди, которым удалось вернуть деньги, делились своим опытом и рассказывали о помощи банков и антифрод-центра. Обществу необходимы такие положительные примеры, - подчеркнула глава центра.

По словам спикера, в настоящее время большинство случаев мошенничества основано на методах социальной инженерии. Среди них - фишинг, поддельные звонки, ложные инвестиционные предложения и реклама «быстрого заработка» в социальных сетях.

«К сожалению, подобные схемы уже превратились в полноценный прибыльный бизнес», - заявила Измайлова.

Она также сообщила, что антифрод-центр отслеживает движение денежных средств между финансовыми организациями в режиме, близком к реальному времени. В этом году планируется усилить взаимодействие с международными организациями и криптобиржами. В частности, рассматривается подключение к системе криптобирж, зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана», а также обмен информацией о дропперах с соседними странами.

«Вся цепочка финансовых операций фиксируется. Лица, принимающие средства, вносятся в “серые” и “черные” списки. Это позволяет пресекать дропперские схемы», - пояснила она.

Вместе с тем специалист признала, что полностью контролировать средства, переводимые на криптобиржи, по-прежнему сложно.