У наркокурьера в Азербайджане изъяли почти 30 кг марихуаны
Мцжчина арестован.
Сегодня 2026, 05:32
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Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
109Фото: Report
Сотрудники 25-го отдела полиции Низаминского района Баку в рамках операции по противодействию незаконному обороту наркотиков изъяли около 30 кг марихуаны.
Как сообщает Report, у 45-летнего Теймура Багирова, подозреваемого в наркокурьерстве на территории столицы, было обнаружено и изъято около 30 килограммов марихуаны.
Задержанный признался, что планировал доставлять наркотические средства по различным адресам с целью их сбыта на территории столицы.
По факту возбуждено уголовное дело, Т. Багиров решением суда арестован.
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