В Щучинске сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области задержали женщину, подозреваемую в хранении и распространении наркотических средств, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, в конце 2025 года полицейские получили оперативную информацию о том, что 37-летняя жительница Бурабайского района причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при координации Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, подозреваемая была задержана.

При обыске по месту проживания женщины в специально оборудованном тайнике были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, зип-пакеты, изолента, электронные весы, магниты, а также 280 свертков с психотропным веществом мефедрон. Общий вес изъятого составил 274,15 грамма.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент задержания женщина находилась в трезвом состоянии и наркотические средства не употребляла.

Установлено, что на протяжении почти года подозреваемая выполняла функции закладчицы-фасовщицы в Щучинске. Она действовала по указанию куратора и распространяла наркотические средства через систему тайников-закладок. Вознаграждение за незаконную деятельность получала в криптовалюте, которую впоследствии выводила на банковские карты через мобильные приложения.

По данному факту проводится досудебное расследование.