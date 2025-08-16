  • 16 Августа, 06:21

У нас есть хороший шанс достичь согласия - Трамп о переговорах с Путиным

Президенты выступили с заявлениями

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что не было достигнуто полного понимания. При этом сообщил, что у сторон есть хорошие шансы достичь согласия, передает BAQ.KZ.

"О многих моментах договорились. Остались очень немногие. Какие-то моменты не так значительны. Один, вероятно, очень значителен, но у нас есть хороший шанс достичь согласия. Мы его еще не достигли, но у нас есть очень хороший шанс достичь", - сказал Трамп.

Он отметил, что после переговоров проинформирует президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о сегодняшних итогах.

Он подчеркнул, что Владимир Путин, как и он, хотел бы завершить этот конфликт.

Также он заявил, что США сможет работать с Россией в сфере бизнеса.

"Сегодня мы сделали значительный прогресс на этом пути. У меня хорошие отношения с президентом Путиным. У нас было много непростых встреч, но я надеюсь, что у нас есть хороший шанс возобновить сотрудничество, когда всё это закончится", - заявил Трамп.

 

