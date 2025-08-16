Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что не было достигнуто полного понимания. При этом сообщил, что у сторон есть хорошие шансы достичь согласия, передает BAQ.KZ.

"О многих моментах договорились. Остались очень немногие. Какие-то моменты не так значительны. Один, вероятно, очень значителен, но у нас есть хороший шанс достичь согласия. Мы его еще не достигли, но у нас есть очень хороший шанс достичь", - сказал Трамп.

Он отметил, что после переговоров проинформирует президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о сегодняшних итогах.

Он подчеркнул, что Владимир Путин, как и он, хотел бы завершить этот конфликт.

Также он заявил, что США сможет работать с Россией в сфере бизнеса.