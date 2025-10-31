С 17 октября в Усть-Каменогорске держатся неблагоприятные метеоусловия. Город окутан густым смогом, в воздухе стоит запах гари, а жители жалуются на кашель, жжение в горле и невозможность дышать. Школьников перевели на дистанционное обучение, но дымка не рассеивается уже почти две недели. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, чем дышат устькаменогорцы и почему предупреждения о НМУ стали затяжными.

В городе установлен режим неблагоприятных метеоусловий второй степени. Это значит, что атмосферные слои остаются плотными, воздух не перемешивается, и вредные вещества скапливаются в приземной зоне – там, где их вдыхают горожане.

Еще 17 октября специалисты зафиксировали превышения по четырем показателям: сероводород – в 1,4 раза, диоксид серы – в 1,38 раза, диоксид азота – в 1,34 раза и оксид углерода – в 1,15 раза выше предельно допустимой концентрации.

Позже, по состоянию на 30 октября, ситуация стала ещё хуже. Концентрация диоксида серы превысила норму в 3,2 раза, сероводорода – в 1,23 раза, оксида углерода – в 1,01 раза.

"31 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха", – предупреждают синоптики.

В социальных сетях жители делятся фотографиями серого неба и пишут, что невозможно открыть окна. Многие жалуются на удушливый запах, головные боли и кашель у детей. Между тем врачи рекомендуют в такие дни по возможности ограничить пребывание на улице и закрывать форточки в домах.

Из-за густого смога школьников даже перевели на дистанционное обучение.

Травят как тараканов

Общественник Руслан Кабиров не скрывает раздражения, отвечая на вопрос об НМУ в городе.

"У нас каждый день дышать нечем. Вот буквально вчера вечером тоже вышел, даже дороги не видно, метров 15-20 и всё. Просто дымка какая-то. Горло сжигает, слизистая полностью нарушена. Выходишь и сразу кашель начинается", – рассказывает он.

Общественник Кабиров признаётся, что уже не верит в реальные перемены.

"Какую-то установку они закупают, ну, а толку от неё? Замеры сделают, и всё. Исправлений никаких не будет. Заводы как травили, так и будут травить. Налоги от них питают 90% Казахстана. Даже миллиардные штрафы уходят сразу на республику, а не на город. А нас травят как тараканов", – говорит он.

На вопрос о том, как жители справляются с последствиями загрязнения воздуха, Кабиров отвечает с горечью и усталостью.

"Мы просто сидим дома. Детей не выводим. У нас тут, честно сказать, уже не маску надо одевать, а противогаз. Маска не поможет", – констатирует общественник.

Руслан рассказывает, что за годы жизни в загазованном Усть-Каменогорске выработал свой способ спасения. В дни сильного смога он берёт семью и уезжает за город – туда, где можно дышать свободно.

"Стоит отъехать километров на пятнадцать, и воздух становится совсем другим. Целый день проводим там, просто чтобы отдохнуть от вони и тяжести в груди", – говорит он.

Почему в Усть-Каменогорске снова смог

С чем связаны последние неблагоприятные метеоусловия в Усть-Каменогорске и почему уровень загрязнения воздуха вновь достиг критических значений, объяснили в Департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области.

По словам специалистов, ситуация во многом обусловлена особенностями географического положения города.

"Усть-Каменогорск – один из крупнейших промышленных центров страны, при этом расположен в котловине, окружённой горами. Такие природные условия создают эффект "ловушки", когда загрязняющие вещества задерживаются в нижних слоях атмосферы и плохо рассеиваются", – отметили в ведомстве.

С наступлением холодов и повышением влажности после ночных осадков в городе образуется туман. Он возникает из-за конденсации мельчайших частиц влаги в воздухе, которые равномерно распределяются и формируют плотное облако. Именно этот туман и стал причиной пониженной видимости и серой дымки над городом. Однако одновременно он препятствует рассеиванию выбросов от транспорта и предприятий, из-за чего вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферы – на уровне дыхания человека.

Что показывает статистика выбросов

Согласно материалам, подготовленным при корректировке "Целевых показателей качества окружающей среды на 2020-2025 годы", общий валовый объём выбросов в Усть-Каменогорске составляет 158 679 тонн в год. Из них:

автотранспорт – 92 844 тонн (58,9%);

промышленные предприятия – 50,6 тысяч тонн (32%), в том числе котельные малого и среднего бизнеса – 5690 тонн (10 %);

бытовые печи – 14 100 тонн (10 %).

Таким образом, основная доля загрязнений приходится на транспорт. В городе зарегистрировано более 132 тысяч автомобилей, из которых 99% принадлежат частным владельцам.

"Фактические выбросы от всех стационарных источников предприятий по Усть-Каменогорску за 2025 год составляет порядка 50,6 тысяч тонн. Наибольшую долю дают 3 предприятия: УК МК ТОО "Казцинк" – 45%, УК ТЭЦ – 30%, Согринская ТЭЦ – 5%. Вклад остальных предприятий города составляет 20%", – отметили в Департаменте экологии.

Кроме того, в Усть-Каменогорске насчитывается порядка 36 тысяч частных домов с печным отоплением. За отопительный сезон жители сжигают свыше 250 тысяч тонн угля, что добавляет в атмосферу более 14 тысяч тонн загрязняющих веществ ежегодно. При сжигании угля образуются дымовые газы, содержащие сажу, диоксид серы, оксид углерода и окислы азота, которые существенно повышают индекс загрязнения атмосферы.

"При сжигании угля образуются дымовые газы, содержащие сажу, окислы азота, диоксид серы, оксид углерода, которые участвуют в формировании высокого уровня индекса загрязнения атмосферы. Как общеизвестно, дымовые газы автотранспорта и бытовых теплогенераторов, в отличие от стационарных источников предприятий, выбрасываются в атмосферу при относительно низкой высоте расположения источников – труб, что препятствует их рассеиванию в атмосфере. В результате в приземном слое атмосферы, на уровне дыхания человека, создаются значительные концентрации загрязняющих веществ", – сказали в Департаменте экологии.

Что делают экологи во время НМУ

В Департаменте экологии по ВКО заверили, что в период неблагоприятных метеоусловий все крупные предприятия Усть-Каменогорска переходят на особый режим работы, предусматривающий сокращение вредных эмиссий, и запрет на проведение ремонтных и пусконаладочных работ, способных вызвать залповые выбросы.

С 20 по 29 октября специалисты Департамента экологии ВКО совместно с лабораториями ТОО "Казцинк" и ТОО "УК ТЭЦ" провели замеры атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах предприятий.

Результаты испытаний показали:

ул. Рабочая, 9 – превышений ПДК не выявлено;

ул. Бажова, 68 – зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в 3 раза и по диоксиду серы в 2 раза;

железнодорожный переезд УКМП "Казцинка" – превышений не выявлено.

По итогам проверок департамент направил в акимат города рекомендательное письмо для принятия мер реагирования в рамках действующего законодательства.

Проверки и контроль

Местные жители утверждают, что во время смога заводы продолжают работать в штатном режиме, а проверки носят формальный характер. В ведомстве это опровергают и заявляют, что контроль ведётся постоянно.

"В рамках Меморандума и мониторинга загрязнения воздуха проводятся инструментальные замеры в санитарно-защитных зонах крупных предприятий – “Казцинка”, “УК ТЭЦ”, Усть-Каменогорского металлургического завода и ТМК. При непрерывных днях НМУ дополнительно проводятся замеры непосредственно на источниках выбросов", – сообщили в департаменте экологии.

Власти обещают лаборатории и электробусы

На фоне жалоб жителей областные и городские власти проводят заседания и рапортуют о принимаемых мерах. К примеру, в ноябре в Усть-Каменогорске появится мобильная экологическая лаборатория. Она будет проводить оперативные замеры воздуха и выявлять источники загрязнения. Стоимость установки – 65,5 млн тенге.

Кроме того, планируется внедрить систему мониторинга воздуха. На портале госзакупок размещено объявление о приобретении системы стоимостью 498,5 млн тенге, контракт – на стадии подписания.

Также в ближайшие месяцы в городе планируют запустить 12 электробусов.

Одним из решений проблемы смога в Усть-Каменогорске власти называют перевод частного сектора на центральное отопление, чтобы сократить количество угольных печей и, соответственно, выбросы дыма.

Как отмечают в акимате города, за последние десятилетия численность населения значительно выросла на 82 тысячи человек. В частном секторе сегодня 29,7 тысячи частных подворий, а в 2000-х годах было 22 тысячи. Ещё около 7 тысяч человек живут на дачах, они тоже отапливаются углём.

За последние годы объём потребления угля населением вырос более чем вдвое – со 120 до 250 тысяч тонн. При этом тепловые источники – ТЭЦ и котельные – увеличили сжигание угля с 1,6 до 1,83 миллиона тонн.

В начале 2025 года принят план по строительству блочно-модульных котельных. В течение года велось проектирование, и уже в декабре будут готовы проекты по посёлку Мирный, 22-му микрорайону и посёлку Левый берег.

По поручению акима области Нурымбета Сактаганова разработан план из 27 пунктов по охране окружающей среды. Среди задач – внедрение автоматизированной системы мониторинга выбросов, перевод части транспорта на электротягу и строительство новых модульных котельных.

Однако активисты сомневаются, что эти меры изменят ситуацию в ближайшие годы.

Тем временем, город снова готовится к очередному предупреждению о НМУ, а смог в Усть-Каменогорске стал не временным явлением, а образом жизни.