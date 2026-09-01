У нас с Казахстаном дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам - Путин

Владимир Путин высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям во время встречи с Президентом Казахстана на полях ШОС, сообщает Акорда.

– В прошлом году у нас были неплохие показатели товарооборота, а в этом году он еще подрос. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Межправительственная комиссия работает активно, мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с Вами договоренностей. Особенно радует развитие контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах России. В Омске совсем недавно открыт филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу поговорить, – сказал Президент России.



Главы государств обсудили перспективы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.