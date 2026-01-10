Голкипер сборной Казахстана и клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков рассказал о доходах в алматинском клубе и сравнил их с зарплатой мировых футбольных звёзд, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. В интервью популярному YouTube-каналу он подчеркнул, что его заработок значительно меньше, чем у Роналду или Месси.

— У Роналду, насколько я знаю, 280 миллионов долларов (зарплата), у Месси — 130 миллионов долларов. А у вас сколько?

— Доллары?.. У нас тенге (смеётся).

— Сколько миллионов тенге вы зарабатываете?

— Это конфиденциальная информация, но не так сильно зарабатываю, честно.

— Не как Роналду?

— Там один процент не хватает даже (смеётся).

Напомним, в нынешнем сезоне Анарбеков сыграл за "Кайрат" в двух матчах квалификации и в четырёх матчах группового этапа Лиги Чемпионов. Особенно запомнился его матч против "Селтика" за выход в основной этап турнира: голкипер отразил три удара в серии послематчевых пенальти, что принесло алматинцам историческую путёвку в групповой этап.

Кроме того, Анарбеков стал первым казахстанцем в истории Лиги Чемпионов, получившим награду "Лучший игрок матча" в игре против "Олимпиакоса" (0:1).