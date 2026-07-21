«У нас все звезды»: в «Ауыл» объяснили отсутствие Баккожаева в списке кандидатов

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов прокомментировал отсутствие депутата Мажилиса VIII созыва Анаса Баккожаева в зарегистрированном партийном списке кандидатов на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Айтуганова, решение не связано с какими-либо внутренними разногласиями в партии.

«Если в прошлом созыве у нас было восемь депутатов Мажилиса, то в список вошли пять. Не один человек, а трое не вошли в список кандидатов в Курултай. Поэтому это ни с чем не связано. Этот список отбирался среди большого количества кандидатов», – сказал он.

Председатель партии подчеркнул, что отсутствие отдельных действующих депутатов не означает изменения отношения к ним со стороны политической организации.

«У нас пять кандидатов из прошлого созыва вошли в список. Надеемся, что они также пройдут в Курултай. Это ни с чем не связано», – отметил Айтуганов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не связано ли отсутствие Анаса Баккожаева с тем, что он является одним из наиболее известных представителей партии.

«У нас все звезды. Все восемь депутатов – звезды», – заявил Айтуганов.

При этом на уточняющий вопрос, было ли это личным решением самого Баккожаева не участвовать в выборах, председатель партии ответил, что не может этого подтвердить.