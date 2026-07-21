«У нас все звезды»: в «Ауыл» объяснили отсутствие Баккожаева в списке кандидатов
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Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов прокомментировал отсутствие депутата Мажилиса VIII созыва Анаса Баккожаева в зарегистрированном партийном списке кандидатов на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Айтуганова, решение не связано с какими-либо внутренними разногласиями в партии.
«Если в прошлом созыве у нас было восемь депутатов Мажилиса, то в список вошли пять. Не один человек, а трое не вошли в список кандидатов в Курултай. Поэтому это ни с чем не связано. Этот список отбирался среди большого количества кандидатов», – сказал он.
Председатель партии подчеркнул, что отсутствие отдельных действующих депутатов не означает изменения отношения к ним со стороны политической организации.
«У нас пять кандидатов из прошлого созыва вошли в список. Надеемся, что они также пройдут в Курултай. Это ни с чем не связано», – отметил Айтуганов.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не связано ли отсутствие Анаса Баккожаева с тем, что он является одним из наиболее известных представителей партии.
«У нас все звезды. Все восемь депутатов – звезды», – заявил Айтуганов.
При этом на уточняющий вопрос, было ли это личным решением самого Баккожаева не участвовать в выборах, председатель партии ответил, что не может этого подтвердить.
«Я не могу сказать, что это было его личное решение или нет, но его в списке нет», – сказал Кайрат Айтуганов.
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