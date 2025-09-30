У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Подземные толчки произошли на глубине 48 километров, в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По данным спасателей, в краевом центре землетрясение ощущалось с силой до 5 баллов.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 98 км. Глубина: 48 км. Магнитуда: 6,1. По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов", - уточнили в МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев подчеркнул, что угрозы цунами нет.