У побережья Ливии затонула лодка с мигрантами
Большинство пассажиров были выходцами из Судана.
18 Сентября, 06:10
Фото: pixabay.com
У побережья ливийского города Тобрук затонула лодка, на борту которой находились 74 мигранта, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По предварительным данным, большинство пассажиров были выходцами из Судана. В результате происшествия 13 человек удалось спасти, десятки числятся пропавшими без вести.
Трагедия произошла 13 сентября. В УВКБ ООН отмечают, что подобные инциденты случаются регулярно: сотни мигрантов ежедневно пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу, и многие из них погибают в море.
