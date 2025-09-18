  • 20 Сентября, 06:02

У побережья Ливии затонула лодка с мигрантами

Большинство пассажиров были выходцами из Судана.

Фото: pixabay.com

У побережья ливийского города Тобрук затонула лодка, на борту которой находились 74 мигранта, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По предварительным данным, большинство пассажиров были выходцами из Судана. В результате происшествия 13 человек удалось спасти, десятки числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла 13 сентября. В УВКБ ООН отмечают, что подобные инциденты случаются регулярно: сотни мигрантов ежедневно пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу, и многие из них погибают в море.

