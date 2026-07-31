У порядка 40% газовых баллонов в Казахстане истек срок годности – эксперт
Почему их до сих пор продолжают использовать?
31 Июля 2026, 14:44
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31 Июля 2026, 14:4431 Июля 2026, 14:44
166Фото: BAQ.kz AI
Газ – привычная и дешевая альтернатива электричеству, когда дело касается приготовления еды или обогрева домов. Однако доступ к нему есть не у всех. Казахстанцы по-прежнему пользуются баллонами. А ведь взрыв такого может унести десятки жизней. Почему мы стали чаще слышать о трагедиях, связанных с утечками «голубого топлива»? Кто в этом виноват? Тот, кто неправильно пользуется оборудованием? А может дело в самих баллонах? Разбираемся во взрывоопасной теме в нашем спецрепортаже.
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