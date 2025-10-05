Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) оказался в числе должников Федеральной налоговой службы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным издания, задолженность по его индивидуальному предпринимательству составляет около 435 тысяч рублей. Если артист не погасит долг, к делу могут подключиться судебные приставы, а его банковские счета рискуют быть заблокированными.

Несмотря на финансовые успехи в бизнесе, Вакуленко продолжает накапливать налоговые обязательства. Ранее стало известно, что его музыкальный лейбл "Газгольдер" за 2024 год заработал 17,6 млн рублей выручки, из которых 15,9 млн рублей составила чистая прибыль. Годом ранее прибыль артиста от деятельности лейбла составляла около 1,7 млн рублей.

Кроме того, ресторанный бизнес Басты также демонстрирует рост. Так, компания ООО "Фрэнк Бай Баста" по итогам 2024 года получила выручку в размере 393,6 млн рублей, а прибыль достигла 385 млн рублей — почти на 181 млн больше, чем в 2023 году.

Теперь артисту предстоит урегулировать вопрос с налоговой службой, чтобы избежать возможных санкций.