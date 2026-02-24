Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции президента США Дональда Трампа в Палм-Бич. Он проник в охраняемую зону Мар-а-Лаго.

По данным спецслужбы, мужчину заметили у северных ворот территории с дробовиком и канистрой бензина. Затем его застрелили агенты Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич, сообщили власти. По словам шерифа Рика Брэдшоу, мужчину остановили у ворот и приказали бросить оружие и канистру:

– После этого он поставил канистру с бензином на землю и привёл ружьё в боевую готовность, — сказал Брэдшоу. Тогда два агента Секретной службы и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы нейтрализовать угрозу.

Трамп, который часто проводит выходные на этом курорте, в момент инцидента находился со своей женой Меланией в Вашингтоне.

Нарушитель был родом из штата Северная Каролина, его семья сообщила о его исчезновении несколькими днями ранее. Следователи предполагают, что мужчина покинул Северную Каролину и направился на юг, по дороге он приобрёл дробовик. Его мотив пока не установлен, следователи работают над психологическим профилем погибшего.

ФБР попросило жителей, проживающих рядом с Мар-а-Лаго, проверить записи своих камер наблюдения. Директор ФБР Кэш Патель заявил на платформе X, что бюро задействует все необходимые ресурсы для расследования.

В родном городе подозреваемого Кэмероне в воскресенье днём автомобили перекрыли подъезд к участку, где, предположительно, проживал 21-летний мужчина.

Его двоюродный брат описал его как тихого человека: он якобы боялся оружия и происходил из семьи убеждённых сторонников Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на платформе X, что Секретная служба действовала быстро и решительно, чтобы нейтрализовать вооружённого «сумасшедшего».