У самолета лопнула шина при посадке в Индии: эвакуировали 41 человека
По данным местных властей, в результате происшествия никто не пострадал.
29 Августа 2026, 05:32
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29 Августа 2026, 05:3229 Августа 2026, 05:32
90Фото: Hindustan Times
У самолета авиакомпании Alliance Air лопнула шина во время посадки в аэропорту Биласпура в Индии. После инцидента всех находившихся на борту эвакуировали.
Как передает издание Hindustan Times, самолет выполнял рейс из Дели. На его борту находились 37 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет остался в аэропорту Биласпура, а авиакомпания отменила запланированный дальнейший рейс. Воздушное судно должно пройти техническую проверку, после чего будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.
Причина повреждения шины пока не установлена. Дополнительные обстоятельства инцидента выясняются.
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