  • Главная
  • Новости
  • У самолета лопнула шина при посадке в Индии: эвакуировали 41 человека

У самолета лопнула шина при посадке в Индии: эвакуировали 41 человека

По данным местных властей, в результате происшествия никто не пострадал.

29 Августа 2026, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Hindustan Times 29 Августа 2026, 05:32
29 Августа 2026, 05:32
90
Фото: Hindustan Times

У самолета авиакомпании Alliance Air лопнула шина во время посадки в аэропорту Биласпура в Индии. После инцидента всех находившихся на борту эвакуировали.

Как передает издание Hindustan Times, самолет выполнял рейс из Дели. На его борту находились 37 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет остался в аэропорту Биласпура, а авиакомпания отменила запланированный дальнейший рейс. Воздушное судно должно пройти техническую проверку, после чего будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Причина повреждения шины пока не установлена. Дополнительные обстоятельства инцидента выясняются.

Самое читаемое

Наверх