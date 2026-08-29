У самолета лопнула шина при посадке в Индии: эвакуировали 41 человека

У самолета авиакомпании Alliance Air лопнула шина во время посадки в аэропорту Биласпура в Индии. После инцидента всех находившихся на борту эвакуировали.

Как передает издание Hindustan Times, самолет выполнял рейс из Дели. На его борту находились 37 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет остался в аэропорту Биласпура, а авиакомпания отменила запланированный дальнейший рейс. Воздушное судно должно пройти техническую проверку, после чего будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Причина повреждения шины пока не установлена. Дополнительные обстоятельства инцидента выясняются.