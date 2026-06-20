У самолета, следовавшего в Астану, во время полета оторвались створки капота двигателя

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург – Астана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности вскоре после взлета.

Как сообщает Aviation Hub, инцидент произошел 18 июня с воздушным судном SSJ100 (Superjet 100). Во время набора высоты у второго двигателя отделились створки капота.

По имеющейся информации, экипаж обнаружил неисправность практически сразу после взлета — как визуально, так и по характерному звуку. О произошедшем пилотам также сообщил диспетчер, наблюдавший за воздушным судном с земли.

Несмотря на повреждение, оба двигателя продолжали работать в штатном режиме, а все бортовые системы функционировали без отклонений.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в Екатеринбург после выработки необходимого объема топлива. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По данным источника, это уже четвертый подобный случай с самолетами Superjet за последние три года. Ранее аналогичные инциденты фиксировались на воздушных судах авиакомпаний «Россия» и «Азимут».

По итогам предыдущих расследований одной из основных причин называлось ненадлежащее крепление створок капота после проведения технического обслуживания. После этих случаев авиационные власти России рекомендовали усилить контроль качества технических работ и оснастить самолеты дополнительными предупредительными элементами.

Причины нового инцидента предстоит установить специальной комиссии, созданной российскими авиационными органами.