У самолета, следовавшего в Астану, во время полета оторвались створки капота двигателя
Экипаж обнаружил неисправность практически сразу после взлета.
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Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург – Астана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности вскоре после взлета.
Как сообщает Aviation Hub, инцидент произошел 18 июня с воздушным судном SSJ100 (Superjet 100). Во время набора высоты у второго двигателя отделились створки капота.
По имеющейся информации, экипаж обнаружил неисправность практически сразу после взлета — как визуально, так и по характерному звуку. О произошедшем пилотам также сообщил диспетчер, наблюдавший за воздушным судном с земли.
Несмотря на повреждение, оба двигателя продолжали работать в штатном режиме, а все бортовые системы функционировали без отклонений.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в Екатеринбург после выработки необходимого объема топлива. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По данным источника, это уже четвертый подобный случай с самолетами Superjet за последние три года. Ранее аналогичные инциденты фиксировались на воздушных судах авиакомпаний «Россия» и «Азимут».
По итогам предыдущих расследований одной из основных причин называлось ненадлежащее крепление створок капота после проведения технического обслуживания. После этих случаев авиационные власти России рекомендовали усилить контроль качества технических работ и оснастить самолеты дополнительными предупредительными элементами.
Причины нового инцидента предстоит установить специальной комиссии, созданной российскими авиационными органами.
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