У Совета мира появился свой сайт
Платформа будет информировать о деятельности структуры.
Запущен официальный сайт Совета мира (boardofpeace.org - ред.). Об этом сообщили в организации, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что учредителями Совета мира выступили 26 государств, в числе которых и Казахстан. Создание платформы направлено на информирование о деятельности структуры, ее инициативах, а также проектах в сфере международного сотрудничества, диалога и укрепления мира.
На сайте размещена информация о целях совета, его членах, текущих программах и планируемых мероприятиях.
