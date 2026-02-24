Запущен официальный сайт Совета мира (boardofpeace.org - ред.). Об этом сообщили в организации, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что учредителями Совета мира выступили 26 государств, в числе которых и Казахстан. Создание платформы направлено на информирование о деятельности структуры, ее инициативах, а также проектах в сфере международного сотрудничества, диалога и укрепления мира.

На сайте размещена информация о целях совета, его членах, текущих программах и планируемых мероприятиях.