"У товара появился свой ИИН": как Национальный каталог меняет правила торговли в Казахстане

Цифровая экономика всё чаще строится не вокруг документов, а вокруг данных. Сегодня в Казахстане постепенно формируется система, в которой каждый товар получает собственный цифровой профиль - почти как человек ИИН. За этим стоят не только новые технологии, но и попытка навести порядок в огромном рынке, где один и тот же товар годами мог существовать под разными названиями в кассе, бухгалтерии и на маркетплейсах.

Национальный каталог товаров (НКТ) уже объединяет миллионы позиций, интегрируется с кассовыми системами, маркетплейсами, ЭСФ и госзакупками. Для бизнеса это означает меньше ручной работы, меньше ошибок и больше аналитики. Для государства - более прозрачную экономику и контроль над теневым оборотом.

О том, как НКТ меняет привычные правила торговли, почему у товаров появляются собственные цифровые "паспорта" и что это даст предпринимателям в ближайшие годы, в интервью рассказал заместитель председателя правления АО "Центр электронных финансов" Денис Свирский.

Многие предприниматели до сих пор работают сразу в нескольких системах и постоянно сталкиваются с разрозненностью данных. Как НКТ решает эту проблему?

- До появления НКТ бизнесу фактически приходилось самостоятельно синхронизировать информацию между разными платформами. Один и тот же товар мог иметь разные названия у производителя, дистрибьютора, в бухгалтерской системе и даже на кассе. Всё это приводило к ошибкам, дублированию данных, проблемам при оформлении электронных счетов-фактур и лишним затратам времени.

Сейчас НКТ формирует единый подход к идентификации товаров. Каждый товар получает цифровой паспорт и уникальный национальный код - NTIN. В этом профиле содержатся стандартизированные сведения: производитель, страна происхождения, характеристики, состав, штрихкод и наименование товара.

Для бизнеса это бесплатно, но при этом серьёзно упрощает работу.

- Что предприниматели получают на практике?

- Во-первых, появляется единая база данных для всех систем. Сейчас в НКТ уже содержится информация более чем о 25 миллионах товаров. Каталог используется в ЭСФ, кассовых системах, маркировке, госзакупках и других цифровых сервисах.

Во-вторых, снижается объём ручной работы. Малому бизнесу зачастую достаточно просто отсканировать штрихкод товара - система автоматически подтянет нужные данные через сервисы операторов фискальных данных. Для крупных компаний доступны API-интеграции с собственными учётными системами.

И, пожалуй, один из самых ощутимых эффектов - сокращение количества ошибок в документах. Когда все работают с единым наименованием товара, исчезают расхождения между накладными, ЭСФ и кассовыми чеками.

По сути, речь идёт о переходе от разрозненного ручного управления номенклатурой к единой цифровой системе идентификации товаров.

- Сегодня НКТ интегрируется с маркетплейсами, кассами и системой госзакупок. Что это меняет?

- Изначально НКТ создавался не как отдельный реестр, а как инфраструктурная цифровая платформа.

Например, с 2026 года код NTIN станет обязательным в ЭСФ и сопроводительных накладных. Это позволит автоматически проверять товар при оформлении документов и минимизировать ошибки.

Кассовые системы тоже уже начинают работать по новым правилам. Согласно приказу Минфина №626, кассовые чеки должны содержать наименование товара по НКТ и его NTIN. То есть касса сама подтягивает информацию из каталога - без ручного ввода.

Активно идут интеграции и с маркетплейсами - Ozon, Wildberries, Halyk Market и другими площадками. Предпринимателю достаточно один раз зарегистрировать товар в НКТ, после чего эти данные можно использовать сразу на нескольких платформах.

Для бизнеса это означает сокращение рутины и более простую работу с большим ассортиментом товаров.

- Вы говорите, что чеки теперь становятся источником аналитики. Как это работает?

- Раньше чек был просто подтверждением покупки. Сегодня это уже полноценный источник структурированных данных.

Система ежедневно обрабатывает более 10 миллионов чеков. В них содержится информация о товаре, его цене, количестве, времени покупки и географии продаж.

Для бизнеса это открывает совершенно другой уровень аналитики. Можно точнее отслеживать спрос, сравнивать продажи по регионам, эффективнее управлять запасами и быстрее реагировать на изменения потребительского поведения.

Есть и вполне конкретные результаты. Одна из производственных компаний после внедрения системы управления на основе данных НКТ смогла увеличить средний чек до 15% - за счёт выявления потерь и неэффективностей, которые раньше просто не замечали.

Такие данные полезны и для государства - они помогают точнее отслеживать ценовую динамику и формировать более качественную экономическую статистику.

- Можно ли сказать, что НКТ становится инструментом прозрачности экономики?

- Да, и это уже происходит.

Сегодня фактически формируется трёхуровневая система прослеживаемости товаров. Первый уровень - классификатор ОКТРУ. Второй - сам Национальный каталог товаров как единая база данных. Третий - цифровая маркировка, которая позволяет отслеживать движение конкретной единицы продукции.

Вместе эти инструменты делают цепочку движения товара гораздо более прозрачной - от производства или импорта до продажи в магазине.

Это сокращает возможности для теневого оборота, создаёт более честную конкуренцию и повышает защиту потребителей. Когда товар имеет цифровую идентификацию, становится значительно сложнее скрывать реальные объёмы продаж или выводить продукцию в нелегальный оборот.

Особенно важно это в борьбе с контрафактом. Товар без цифровой идентификации фактически выпадает из легального рынка.

- Что ждёт бизнес дальше? Как НКТ будет развиваться в ближайшие годы?

- Сейчас НКТ становится частью большой цифровой экосистемы Министерства финансов - наряду с маркировкой, ОФД, ЭСФ и другими сервисами.

До конца 2026 года планируется подключить всех участников рынка. Производители и импортёры должны зарегистрировать товары до 1 марта 2026 года, торговые сети - до 1 апреля, субъекты малого бизнеса - до 1 июля.

А с 1 января 2027 года использование номенклатуры НКТ станет обязательным для всех категорий товаров.

Следующий этап - развитие аналитических сервисов. Бизнес сможет получать агрегированную информацию о спросе, ценовых тенденциях и динамике продаж по регионам и товарным категориям.

Кроме того, в перспективе НКТ может упростить получение мер господдержки - субсидий, льготного финансирования и других инструментов поддержки бизнеса.

Стратегически речь идёт о создании цифровой среды, где прозрачность, скорость и предсказуемость регулирования становятся конкурентным преимуществом экономики.